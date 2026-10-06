أخبار اليمن : نشر مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات العدو في رأس العارة

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نشر مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات العدو في رأس العارة

بث الإعلام الحربي اليوم، مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي في رأس العارة بمحافظة لحج بصواريخ باليستية. نشر مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات العدو في رأس العارةبث الإعلام الحربي اليوم، مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي في رأس العارة بمحافظة لحج بصواريخ باليستية. وأظهرت المشاهد لحظة استهداف الصواريخ الباليستية لتحشيدات ومخازن الأسلحة التابعة للعدو السعودي في منطقة صحراوية مفتوحة وتصاعد الدخان في سماء المنطقة. ووثقت مشاهد الإعلام الحربي استهداف آليات وعربات العدو العسكرية وتجمعات الأفراد والخسائر التي تكبدها العدو. وأظهرت المشاهد عمليات الرصد الجوي الدقيق لتحشيدات العدو وآلياته العسكرية، وعمليات الاستهداف المباشر لأهداف ثابتة ومتحركة في وقت متزامن.

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