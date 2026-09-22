دوت الخليج -

العدو يقتل 9 أسرى في سجن بالجوف

قتل 9 أسرى ممن تم أسرهم في الأحداث الأخيرة، جراء استهداف العدو السعودي ليل أمس، سجن يضم أعداداً من الأسرى بمدينة الحزم في محافظة الجوف. العدو يقتل 9 أسرى في سجن بالجوفقتل 9 أسرى ممن تم أسرهم في الأحداث الأخيرة، جراء استهداف العدو السعودي ليل أمس، سجن يضم أعداداً من الأسرى بمدينة الحزم في محافظة الجوف. وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، بأن العدو السعودي استهدف سجناً يضم أعداداً من الأسرى في مدينة الحزم ما أدى إلى مقتل تسعة أسرى ممن تم أسرهم في الأحداث الأخيرة. وأشار إلى أنه سيتم لاحقاً نشر قائمة بأسماء الأسرى التسعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العدو يقتل 9 أسرى في سجن بالجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.