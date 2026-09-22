الذهب يرتفع 0.3%سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما حدت توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة من مكاسب المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 ‌بالمئة ليصل إلى 4357.31 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 في المئة إلى 4395 دولارا.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 66.48 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1811.28 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1309.78 دولار.