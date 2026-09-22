وزير الصحة يتفقد مشروعي مستشفى بولاق أبو العلا ومدينة النيل الطبية.. والتسليم خلال 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 05:45 مساءً - في جولة ميدانية بمحافظة القاهرة لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على التحديات، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا وموقع مدينة النيل الطبية «معهد ناصر»، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وسرعة دخول المشروعات الخدمة لدعم المنظومة الصحية.

بدأ الوزير جولته بتفقد مستشفى بولاق أبو العلا برفقة مسؤولي شركة وادي النيل وعدد من قيادات الوزارة، حيث تابع الموقف التنفيذي للمشروع الذي انطلق في أبريل 2022 وبلغت نسبة إنجاز مرحلته الأولى نحو 48.5%، ومن المقرر الانتهاء منها في أبريل 2027.

ووجه بتكثيف معدلات العمل وتسخير كل الموارد وتذليل أي معوقات لضمان سرعة الاستفادة من إمكانات المستشفى في خدمة المواطنين، ويضم المشروع 220 سريراً تشمل 145 سريراً للإقامة الداخلية و55 للعناية المركزة و20 حضانة، إلى جانب 9 غرف عمليات و66 عيادة خارجية و19 وحدة غسيل كلوي، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويقدم خدمات طبية متكاملة.

واستكمل الوزير جولته بتفقد موقع مدينة النيل الطبية «معهد ناصر» التي بلغت نسبة تنفيذها الإجمالية نحو 53% على مساحة 138 ألف متر مربع، والمستهدف الانتهاء منها في يوليو 2027.

وأكد أن المشروع يدعم جهود الدولة في تعزيز السياحة الصحية واستقطاب المرضى من مختلف الدول، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية، ويسهم في توفير علاجات متخصصة متكاملة وتحسين إتاحتها وتقليل فترات الانتظار.

ووصف الوزير المدينة بأنها صرح طبي متكامل يحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية بفضل منشآته المتنوعة وإمكاناته المتقدمة.

وتسهم الأعمال الجارية في تحقيق قفزة نوعية بالطاقة الاستيعابية للمدينة الطبية عقب انتهاء أعمال التطوير، حيث يرتفع إجمالي الأسرة من 682 إلى 1702 سريراً، تتوزع بواقع زيادة اسرة الإقامة من 547 إلى 1276 سريراً، والعناية المركزة من 125 إلى 331 سريراً، وأسرة الأطفال المبتسرين من 10 إلى 95 سريراً، كما تشهد الخدمات العلاجية والتخصصية توسعاً كبيراً لترتفع وحدات الغسيل الكلوي من 47 إلى 120 وحدة، والعيادات الخارجية من 42 إلى 100 عيادة، وغرف العمليات من 22 إلى 45 غرفة، وأسرة العلاج الكيماوي من 45 إلى 100 سرير، وأجهزة العلاج الإشعاعي من 3 إلى 6 أجهزة، إلى جانب زيادة أسرّة الكرسي بذل من كرس واحد إلى 3 أسرّة.

وتابع الوزير معدلات الإنجاز في عدد من المباني، حيث وصلت نسبة الإنجاز في سكن الأطباء الرجال إلى 99.53% وسكن الطبيبات إلى 99.80% والجراج متعدد الطوابق إلى 84.10% والمستشفى الجديد إلى 18.50%، فيما اكتمل مبنى النفايات بنسبة 100%.

كما بلغت نسبة الإنجاز في مبنى العيادات الخارجية 90% ومركز الأبحاث والأشعة التشخيصية 40% ومباني الخدمات 12.5%، إلى جانب متابعة أعمال الأسفلت ومهبط الطائرات وسور المدينة ومبنى الكهرباء. ووجه بسرعة تعديل البرامج الزمنية وتكثيف الأعمال في مبنى الامتداد المستقبلي وتلافي الملاحظات على سكن الطبيبات وتسريع الإنجاز خاصة في مبنى الأورام للالتزام بالموعد المستهدف.

كما تابع الوزير إنشاء مستشفى النيل للأطفال التي تستهدف توفير 306 أسرة على مساحة نحو 28 ألفاً و400 متر مربع وبقيمة تقديرية 1.77 مليار جنيه، وتضم 192 سريراً بالقسم الداخلي و65 للعناية و49 للعناية المتوسطة و5 للغسيل الكلوي و24 حضانة و12 غرفة عمليات، بما يدعم الخدمات الطبية المتخصصة للأطفال ويعزز الطاقة الاستيعابية