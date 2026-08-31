ريال مدريد يستعرض برباعية أمام ملقا

ريال مدريد يستعرض برباعية أمام ملقاحقق فريق ريال مدريد فوزاً كاسحاً على ضيفه ملقا بنتيجة 4- صفر ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

وسجل رباعية ريال مدريد كل من، جود بيلنغهام في الدقيقة 19، وألفونسو هيريرو حارس مرمى ملقا في مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 26، والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 30، وأضاف التركي أردا غولر الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع الريال رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتاً بانتظار اكتمال منافسات الجولة، أما ملقا، العائد هذا الموسم للدوري الإسباني الممتاز، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

ويلعب ريال مدريد الجولة الرابعة ضد ريال بيتيس يوم الجمعة، أما ملقا فيستقبل ليفانتي يوم الأحد المقبل.