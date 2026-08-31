إنتر يحقق الانتصار الثاني توالياً
فاز إنتر ميلان على مضيفه كالياري بهدف دون رد يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل الإنتر بطل النسخة الماضية من المسابقة هدف المباراة الوحيد عن طريق هاكان شالهان أوغلو في الدقيقة التاسعة.
ورفع إنتر ميلان، الذي اكتسح مونزا برباعية في الجولة الأولى، رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني ويوفنتوس صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كالياري عند 3 نقاط في المركز العاشر.
وفي الجولة ذاتها، نجح لاتسيو في عبور عقبة جنوى بهدف دون رد، سجله ديفيد فراتسي في الدقيقة 25، ليرفع لاتسيو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، فيما بقي جنوى في المركز السادس عشر في الترتيب من دون رصيد.
وفي مباراة أخرى، تغلب فريق كومو على مضيفه نابولي بهدفين مقابل هدف، سجلهما مارتن باتورينا في الدقيقة 17، واناستاسيوس دو فيكاس في الدقيقة 34، بينما سجل راسموس هويلوند هدف نابولي في الدقيقة 30.
ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز التاسع، حيث افتتح الموسم بالفوز على جنوى بهدفين دون رد.
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