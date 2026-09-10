أخبار اليمن : 40 غارة عدوانية على 4 محافظات

40 غارة عدوانية على 4 محافظاتشن طيران العدوان السعودي 40 غارة على محافظات تعز والحديدة والجوف ومأرب خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدو السعودي شن عشر غارات على مديريتي الحزم والغيل في محافظة الجوف، وثلاث غارات على مديرية الجوبة في محافظة مأرب.

وذكر أن الطيران المعادي شن 18 غارة على موزع ومقبنة ومفرق المخا ومناطق أخرى في محافظة تعز، واستهدف بتسع غارات مديريات الصليف والتحيتا وجزيرة كمران في محافظة الحديدة.