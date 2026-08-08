أخبار اليمن : 73384 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

73384 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73384 شهيدا، و174242 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين متأثرين بإصابتهما، إضافة إلى 6 مصابين.

وذكرت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,257، والإصابات إلى 4.131، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 806.

وأكدت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.