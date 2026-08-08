أخبار اليمن : صنعاء تتزيّن إبتهاجاً بالمولد النبوي

صنعاء تتزيّن إبتهاجاً بالمولد النبوياكتست محافظة صنعاء ملامح الفرح ابتهاجاً بذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث تحولت شوارعها ومديرياتها إلى لوحة إيمانية نابضة بالمحبة والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي مشهدٍ يعكس تفاعلًا رسميًا وشعبيًا واسعًا، ويجسد المكانة العظيمة لرسول الرحمة والإنسانية في نفوس أبناء المحافظة، اتشحت المباني والمنشآت العامة والخاصة في مركز المحافظة بحلة خضراء زاهية، ازدانت بخطوط ضوئية متناسقة وتشكيلات هندسية بديعة، فيما ارتسم اسم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في لوحات ضوئية أضاءت سماء المحافظة، مضفيةً على المشهد العام طابعًا إيمانيًا مهيبًا.

وبرزت مظاهر التفاعل في عدة صور، أضواء خضراء وزينة تتشكل في كافة المديريات وقمم الجبال، مع العديد من اللوحات القماشيات والجداريات العملاقة التي تحمل عبارات الترحيب بالمناسبة والثناء على الرسول الأعظم، والتي اختيرت لها المواقع المناسبة لتظهر بشكل أكثر وضوحًا يجسد الفرحة العميقة بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

ولم تقتصر المظاهر على الزينة فقط، بل رافقتها أنشطة مجتمعية واسعة تمثلت في حملات النظافة الشاملة لمداخل المحافظة والخطوط الرابطة بين المديريات، إلى جانب تفعيل المبادرات المجتمعية والتكافل الاجتماعي عبر توزيع السلال الغذائية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمحتاجين.

كما تم نشر الفرق الطبية الميدانية وتجهيز سيارات الإسعاف وتحديد مواقع ونقاط تواجدها، إلى جانب رفع درجة الجاهزية في المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال أي حالات طارئة.