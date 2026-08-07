أخبار اليمن : استشهاد 300 طفل منذ وقف النار في غزة

استشهاد 300 طفل منذ وقف النار في غزة
وثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) استشهاد ما لا يقل عن 300 طفل في غزة خلال الـ 300 يوم الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
وقال إدوارد بيجبيدر المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن وقف إطلاق النار "الذي يخلف، في المتوسط، طفلا قتيلا كل يوم، إنما يخذل الأطفال".
وأوضح أن مئات الأطفال الآخرين أصيبوا - كثير منهم بجراح خطيرة - وأن أطفال غزة لا يزالون بانتظار نهاية العنف التي وُعدوا بها.
وذكرت الـيونيسف أن العائلات تتكدس الآن في نحو ثلث مساحة قطاع غزة، حيث تقيم في ظروف غير آمنة وسط المباني المدمرة والأنقاض والنفايات الصلبة المتراكمة.
وفي جميع أنحاء القطاع، لا يزال الأطفال يواجهون سوء التغذية الحاد والأمراض والمياه غير الصالحة للشرب وأنظمة الصرف الصحي المتضررة.
ودعت منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وشددت على ضرورة أن تقوم الأطراف بحماية الأطفال، وضمان حصولهم على السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه الآمنة والغذاء، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال المحتاجين وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بلغ عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 1254 شهيدا، ووصل عدد المصابين إلى 4121 مصابا.
ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73 ألفا و381 شهيدا، إلى جانب عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين.
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