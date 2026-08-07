أخبار اليمن : احذروا.. إنذار إلى سكان هذه المحافظات

احذروا.. إنذار إلى سكان هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد على أجزاء من محافظات البيضاء، والضالع، وتعـز، وإب، وريمـة، وذمـار، وصنعـاء، وعمران، والمحويت، وحجة وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظتي لحج وأبـين، ومرتفعات وصحارى كل من المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف والسواحل الغربية.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وجوار الأشجار العالية واستخدام الهواتف المحمولة.
كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.
ودعا المركز الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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