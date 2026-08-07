أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد جريد

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد جريدبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد علي علي جريد، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد الشيخ محمد وصادق وأحمد وعبدالرحمن وعبدالوهاب، بمناقب الراحل الذي يُعد أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام الألف في العام 1982م وعضو لجنته الدائمة، واسهاماته المشهودة تجاه الوطن والمجتمع ونهجه الإنساني في إصلاح ذات البين.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل جريد كافة بمديرية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون" .