أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73382

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73382
ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73382 شهيدا، و174236 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهيدا واحدا ارتقى متأثرا بجراحه، إضافة إلى خمسة مصابين آخرين.
ولفتت إلى ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1255، والإصابات إلى 4125، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام دون تمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثامينهم.
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