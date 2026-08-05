أخبار اليمن : خبر سار.. بدء صرف مرتبات محرم وصفر في صنعاء

خبر سار.. بدء صرف مرتبات محرم وصفر في صنعاء
أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، بدء صرف مشروع إعاشة آباء وأمهات الشهداء والمفقودين لشهري محرم وصفر 1448هـ بإجمالي ملياري ريال.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن عملية الصرف بدأت من مساء اليوم الأربعاء، وذلك عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.
وأكدت أن المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتوفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمفقودين وتعزيز دورها في رعايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
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