أخبار اليمن : القوات المسلحة تستهدف هدفاً حساساً للعدو السعودي في مطار نجران

القوات المسلحة تستهدف هدفاً حساساً للعدو السعودي في مطار نجرانأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران وذلك بطائرة مسيرة.

وأوضح أن الإصابة كانت دقيقة، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير.

وأكدت القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب

