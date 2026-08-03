أخبار اليمن : 27 اقتحاماً للأقصى و155 منعا للأذان بالإبراهيمي

27 اقتحاماً للأقصى و155 منعا للأذان بالإبراهيميأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، تسجيل 27 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب منع رفع الأذان 155 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأوضح تقرير صادر عن الأوقاف الفلسطينية، أن المسجد الأقصى شهد اقتحامات واسعة من قِبل مجموعات من المستعمرين عبر باب المغاربة بحماية مشددة، تقدمهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، وأعضاء في الكنيست، وقادة من منظمات "الهيكل". ورصد أداء صلوات تلمودية و"السجود الملحمي" ورفع الأعلام الإسرائيلية، بالإضافة إلى إدخال حجارة للساحات ونصب مظلة ثابتة في المنطقة الشرقية لخدمة المقتحمين في سابقة هي الأولى منذ عام 1967.

وفي مدينة الخليل، واصلت سلطات الاحتلال فرض القيود على الحركة داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، إذ منعت رفع الأذان 155 وقتًا خلال الشهر الماضي بحجج أمنية، فيما اقتحم الحرم ما لا يقل عن 195 جنديًا، بالتزامن مع استمرار إغلاق الباب الشرقي واقتحام زاوية الأشراف المتواصل منذ بداية عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات طالت عددا من المساجد، حيث أُحرقت ثلاثة مساجد هي: مسجد التقوى في مسافر يطا، ومسجد الكور القديم في طولكرم، ومسجد قصرة في نابلس، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، إضافة إلى اقتحام وتخريب مرافق مسجد عمر بن الخطاب في بيت أمر.

وحذرت الأوقاف الفلسطينية في ختام التقرير من خطورة هذه السياسات التي تهدف إلى فرض واقع جديد داخل الأماكن المقدسة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.