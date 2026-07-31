أخبار اليمن : التضامن والتلال إلى دور الـ16

التضامن والتلال إلى دور الـ16تأهل فريقا تضامن حضرموت والتلال عدن إلى دور الـ16 في كأس الجمهورية لكرة القدم، بتجاوزهما شمسان واتحاد حضرموت تباعاً في الدور الـ32، اليوم الجمعة.

ففي اللقاء الأول، اكتسح التضامن نظيره شمسان بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا.

وكان فريق شمسان سباقاً في التسجيل بواسطة اللاعب علاء القوصي، لكن التضامن حول النتيجة إلى فوز بثلاثية سجلها كل من يزيد اليزيدي "هدفين" وممدوح بن عجاج هدف.

وفي المباراة الثانية، نجح التلال في تخطي الاتحاد بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1، على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون.

تقدم التلال بهدف أبو بكر سالم في الدقيقة 33، قبل أن يعادل الاتحاد النتيجة عبر نجمه رائد باضاوي في الدقيقة 72.

وسيلعب تضامن حضرموت مباراة الدور المقبل، مع فريق السد مأرب، والتلال أمام شعب حضرموت.