التضامن والتلال إلى دور الـ16
تأهل فريقا تضامن حضرموت والتلال عدن إلى دور الـ16 في كأس الجمهورية لكرة القدم، بتجاوزهما شمسان واتحاد حضرموت تباعاً في الدور الـ32، اليوم الجمعة.
ففي اللقاء الأول، اكتسح التضامن نظيره شمسان بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا.
وكان فريق شمسان سباقاً في التسجيل بواسطة اللاعب علاء القوصي، لكن التضامن حول النتيجة إلى فوز بثلاثية سجلها كل من يزيد اليزيدي "هدفين" وممدوح بن عجاج هدف.
وفي المباراة الثانية، نجح التلال في تخطي الاتحاد بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1، على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون.
تقدم التلال بهدف أبو بكر سالم في الدقيقة 33، قبل أن يعادل الاتحاد النتيجة عبر نجمه رائد باضاوي في الدقيقة 72.
وسيلعب تضامن حضرموت مباراة الدور المقبل، مع فريق السد مأرب، والتلال أمام شعب حضرموت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : التضامن والتلال إلى دور الـ16 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.