الوحدة يفتتح "الجولة" بالفوز على المكلا
افتتح فريق وحدة صنعاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري اليمني لكرة القدم، بفوز ثمين على مضيفه المكلا 3-2، اليوم الخميس، على ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا.
سجل ثلاثية الوحدة جمال العفارة في الدقيقة 16، ومحمد هاشم في الدقيقة 17، وقاسم الشرفي في الدقيقة 61، فيما أحرز هدفي المكلا حسن باسفر في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ومحمد القدسي في الدقيقة 75.
ورفع وحدة صنعاء رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما تراجع المكلا إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الوحدة يفتتح "الجولة" بالفوز على المكلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.