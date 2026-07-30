أخبار اليمن : الوحدة يفتتح "الجولة" بالفوز على المكلا

الوحدة يفتتح "الجولة" بالفوز على المكلاافتتح فريق وحدة صنعاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري اليمني لكرة القدم، بفوز ثمين على مضيفه المكلا 3-2، اليوم الخميس، على ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا.

سجل ثلاثية الوحدة جمال العفارة في الدقيقة 16، ومحمد هاشم في الدقيقة 17، وقاسم الشرفي في الدقيقة 61، فيما أحرز هدفي المكلا حسن باسفر في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ومحمد القدسي في الدقيقة 75.

ورفع وحدة صنعاء رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما تراجع المكلا إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة.