أخبار اليمن : اليمن ينفي استهداف سفينة دمياط

اليمن ينفي استهداف سفينة دمياطأفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين؛ بأن لا صحة للشائعات حول استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية.

وأكّد المصدر في تصريحٍ له، اليوم الخميس، أن الموقف اليمني واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي فقط لحصاره الظالم وعدوانه المستمر على الشعب اليمني.

وأشار المصدر إلى أن الملاحة آمنة في البحر الأحمر ولا يوجد مبرر لأيّة مخاوف يحاول النظام السعودي أن يشيعها بغرض إخراج نفسه من المأزق الذي أوقع نفسه فيه.