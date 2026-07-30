أخبار اليمن : طقس عاصف وممطر.. احذروا السيول

طقس عاصف وممطر.. احذروا السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يصاحبها تساقط حبات البرد والرياح الهابطة أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وحجة، وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من مرتفعات وصحارى محافظتي المهرة وحضرموت ومرتفعات شبوة، وأبين، والبيضاء ولحج.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها.

كما حذر من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة ونصح بعدم التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأبراج والأشجار العالية.

وحذر أيضاً من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لاسيما في المنحدرات والطرق الجبلية ومن انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.