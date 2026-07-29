أخبار اليمن : إعـلان هــام من وزارة التربية في صنعاء

إعـلان هــام من وزارة التربية في صنعاء
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم نتيجة اختبارات الدور الثاني للمرحلة الأساسية للعام الدراسي 1448هـ.
وأوضح مدير عام الاختبارات بالوزارة نجيب المطري، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بلغ 39 ألفًا و238 طالبًا وطالبة، نجح منهم 34 ألفًا و197، فيما رسب 5 آلاف و41 طالبًا وطالبة.
وأكد المطري إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم (161)، أو من خلال إرسال رقم الجلوس برسالة (SMS) عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته ابتداءً من يوم غد الخميس.
وهنأ المطري الطلاب وأولياء أمورهم بهذا النجاح، مشيدًا بجهود القائمين على العملية الاختبارية، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي واللجان الاختبارية وكل من أسهم في إنجاحها.
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