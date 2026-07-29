أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73335

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73335ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفا و335 شهيدا و174 ألفا و52 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان اليوم، بوصول شهيدين، أحدهما ارتقى متأثرا بجراحه، و29 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونوهت إلى ارتفاع إجمالي الشهداء الذين ارتقوا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1209، والإصابات إلى 3943، فيما بلغ إجمالي رفات الشهداء الذين جرى انتشالهم من تحت أنقاض البنايات التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية إلى 803.

وأكدت تواصل جهود البحث عن رفات بقية المفقودين تحت أكوام المنازل والعمارات السكنية المكومة، والذين يقدر عددهم بالآلاف، رغم محدودية التجهيزات المتوفرة لطواقم البحث والإنقاذ بسبب الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.