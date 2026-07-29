أخبار اليمن : صعدة .. إسقاط طائرة استطلاع سعودية

صعدة .. إسقاط طائرة استطلاع سعودية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أنها تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع نوع "كاريال" تابعة للعدو السعودي أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم وذلك بسلاح مناسب.
وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية سيادة البلد ومن حقها المشروع الرد على أي انتهاك.
ويوم الاحد الماضي كانت القوات المسلحة اليمنية، اعلنت إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف.
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