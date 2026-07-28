أخبار اليمن : تحذير أممي من التدهور السريع لأوضاع الضفة

تحذير أممي من التدهور السريع لأوضاع الضفةحذّرت الأمم المتحدة، اليوم، من التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة، منددة بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

وقال رامز الأكبروف نائب منسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، "إنه منذ أسبوع، أدى تصاعد العنف في الضفة الغربية إلى سقوط ضحايا مدنيين وعمليات نزوح وأضرار في الممتلكات وتزايد حالة انعدام الأمن في المجتمعات المتضررة، معتبرا أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المجتمعات الفلسطينية ومنازلها وأماكن العبادة والبنى التحتية المدنية استمرت بمستوى يثير القلق.

ودعا المسؤول الأممي الكيان الإسرائيلي إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع عنف المستوطنين، وحماية المجتمعات الفلسطينية، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، مشددا على أن هذا التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية لا يؤدي إلا إلى تفاقم وضع هو في الأصل مقلق في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يوحي بأن تصعيدا أوسع نطاقا بات مرجحا على نحو متزايد، ما لم تتخذ إجراءات فورية لقلب هذا المسار.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد حذّر، في وقت سابق من اليوم، من التداعيات بالغة الخطورة لتصاعد إرهاب ميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية الذي أسفر عن استشهاد مواطنين عزل وتدمير وإحراق واسع للممتلكات والمساجد التي وصل عددها إلى 225 اعتداء و152 حالة اقتحام للمدن والقرى خلال أسبوع واحد.