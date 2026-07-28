أخبار اليمن : استهداف سفينة سعودية جديدة

استهداف سفينة سعودية جديدة
نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة (NCC GHAZAL) النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها النداءات التحذيرية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أنه تم استهداف السفينة بعدد من الصواريخ الباليستية وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله.
وأكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.
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