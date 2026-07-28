أخبار اليمن : صنعاء: انتهاك سيادة أجوائنا سيُقابل بالرد

صنعاء: انتهاك سيادة أجوائنا سيُقابل بالردأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن انتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي أمر مرفوض وسيقابل بالرد الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن إسقاط طائرات مسيرة للنظام السعودي في الأجواء اليمنية يثبت حالة الانتهاك، وبالتالي لليمن الحق في التعامل بالمثل.

وخاطبت الوزارة من يستنكرون رفض اليمن انتهاك أجوائه بالقول "افتحوا أجوائكم للطيران السعودي يسرح فيها ويمرح كيفما يشاء ويستهدف به من أراد".

وأضاف البيان "نؤكد للجميع في المنطقة والعالم أن اليمن لن يقبل بمثل هذه الانتهاكات وسيتعامل بما يحفظ للبلد سيادته".

ووجهت وزارة الخارجية التحية للأشقاء في المحور كافة، مؤكدة لهم وللجميع أن وحدة الساحات مبدأ ديني وراسخ مهما كان مستوى الأحداث.

واستنكرت، التهديدات السعودية للعراق الشقيق، منبهة النظام السعودي إلى أن حالة الاستعداء لمحيطه العربي والإسلامي ستُلحِق به خسارة كبرى.