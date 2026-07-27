أخبار اليمن : الإفراج عن 60 أسيراً من غزة

الإفراج عن 60 أسيراً من غزةأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن 60 أسيراً ومعتقلاً من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، في بيان، أن من بين الأسرى المفرج عنهم اليوم 20 عاملاً اعتُقلوا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى 40 أسيراً فلسطينياً كانوا معتقلين في سجن النقب الصحراوي.

وفور وصول المعتقلين المحررين إلى مجمع ناصر الطبي، خضعوا جميعًا لفحوصات طبية عاجلة لتقييم حالتهم الصحية، وتقديم الرعاية والعلاجات اللازمة لهم، في ظل وجود إصابات مباشرة وحالات إعياء شديد جراء ظروف الاعتقال التي مروا بها.

من جانبها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت، اليوم، نقل الأسرى المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى تسهيل تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وأوضحت اللجنة في بيان أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل فلسطيني أُفرج عنهم بهذه الآلية، مؤكدةً أنها لم تتمكن من زيارة المعتقلين الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023.

وطالبت "بإبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، والسماح لها بالوصول إليهم"، مشدّدةً على أن القانون الدولي الإنساني يفرض معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة، وضمان تواصلهم مع عائلاتهم.

ويأتي هذا الإفراج المحدود في وقت لا يزال فيه الاحتلال يحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونه، حيث تشير أحدث إحصاءات مؤسسات الأسرى إلى وجود أكثر من 10 آلاف و800 أسير ومعتقل، بينهم مئات الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المعتقلين من غزة الذين أخفى الاحتلال هويات أعداد كبيرة منهم قسراً منذ بدء العدوان.