أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي الشيخ عاصم

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ عاصم
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / عبدالله احمد عاصم، رئيس فرع المؤتمر بمديرية نهم، عضو اللجنة الدائمة، واولاده، وكافة آل عاصم بمدرية نهم محافظة صنعاء وذلك في وفاة زوجته الفاضلة.
وعبّر الشريف في البرقية باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الأليم.
سائلاً المولى - عزّ وجلّ- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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