أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73317

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73317ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73317 شهيدا، و173961 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 37 إصابة.

وبينت الوزارة، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1191 والإصابات إلى 3858، فيما جرى انتشال 803 جثامين.

وأكدت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.