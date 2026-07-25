ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73317
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73317 شهيدا، و173961 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 37 إصابة.
وبينت الوزارة، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1191 والإصابات إلى 3858، فيما جرى انتشال 803 جثامين.
وأكدت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73317 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.