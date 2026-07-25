أخبار اليمن : مجلس النواب: سيادة اليمن خط أحمر

مجلس النواب: سيادة اليمن خط أحمرأكد مجلس النواب، وقوفه الكامل إلى جانب المواقف والخيارات الوطنية المشروعة في الدفاع عن الوطن وسيادته.

وأوضح مجلس النواب في بيان صادر عنه، أن موقف القوات المسلحة، جاء استجابةً حتمية للمطالب العادلة والمحقة للشعب اليمني، وفي مقدمتها رفع الحصار الظالم الذي يفرضه النظام السعودي منذ قرابة ۱۲ عامًا، وتسبب في أكبر كارثة إنسانية على مرأى ومسمع من العالم.

ولفت إلى أنه وبدلًا من الاستجابة لدعوات السلام والاستحقاقات الإنسانية، أصر العدو السعودي على التصعيد والإجرام واستهداف المنشآت والأعيان المدنية، بدءًا بالعدوان الغاشم على مطار صنعاء الدولي وصولًا إلى استهداف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، لزيادة معاناة الشعب اليمني ومحاصرته.

واعتبر البيان، التمادي في الحصار والعدوان سلوكًا إجراميًا لا يمكن القبول به مهما كانت النتائج، مؤكدًا أن الشعب اليمني وقواته المسلحة لهم الحق في اتخاذ كل الخيارات المناسبة لردع هذا العدوان واستعادة كافة الحقوق المشروعة.

وحمّل مجلس النواب، النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ودعا البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، والاتحادات البرلمانية، إلى التنديد بالتعنت السعودي والممارسات العدوانية التي تفاقم معاناة الشعب اليمني، وكذا إدانة محاولات النظام السعودي الالتفاف على الاتفاقات السابقة وتجاهل تنفيذ خارطة الطريق وكافة المبادرات والجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل، واتخاذ مواقف شجاعة ومسؤولة للضغط نحو الفتح الكامل للموانئ والمطارات اليمنية وإنهاء الحصار كأولوية إنسانية لا تخضع للمساومة.

وأكد مجلس النواب، أن حظر وتجويع الشعب اليمني لا يمكن القبول به، كما أن سيادة اليمن وأمن شعبه خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.