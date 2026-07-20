أخبار اليمن : صنعاء تعلن حظر الملاحة على العدو السعودي

صنعاء تعلن حظر الملاحة على العدو السعوديأعلنت القوات المسلحة اليمنية، حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة "الحصار بالحصار" وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.

وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة.

وجدّدت التأكيد على جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يُقدِم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل، سيتم مواجهته بتصعيد شامل وقاس.

ودعا البيان، أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين.

ووجهت القوات المسلحة التحية بإعزاز وإجلال لأبناء الشعب اليمني الذي خرج في مليونية "التحذير والنفير" بشكل لا مثيل له، مؤكدة أنها لن تألو جهدًا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات.