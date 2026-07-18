أخبار اليمن : 4328 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

4328 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي حتى اليوم إلى 4 آلاف و328 شهيداً و12 ألفاً و227 جريحاً.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ الثاني من مارس الماضي حتى اليوم بلغت 4328 شهيدا و12227 مصابا.

يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي قد وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم.