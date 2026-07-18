أخبار اليمن : نائب وزير الخارجية: العدو السعودي طرفٌ وليس وسيطاً

نائب وزير الخارجية: العدو السعودي طرفٌ وليس وسيطاًأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس، أن التعامل مع العدو السعودي كوسيط من قبل بعض أطراف المجتمع الدولي أسهم في مستوى الإجرام الذي وصل إليه في خنق الشعب اليمني وقتله بكل الطرق والوسائل والأساليب ومصادرة ثرواته وقراره السياسي والهيمنة على كل شي في البلاد.

وقال أبوراس: "حذّرنا ونبهنا وأوضحنا وبينا طوال السنوات الماضية بأن العدو السعودي هو الطرف المعتدي والمجرم لكن البعض أراد أن يوفر له غطاء فكانوا بذلك مشاركين له في جرائمه واستمرار عدوانه على اليمن".

ولفت إلى أنه يتوجب على الجميع وفي المقدمة أي أطراف تريد أن تكون لها مساعي حميدة في الملف اليمني، أن تضع ذلك بعين الاعتبار وأن تعي أن السعودي هو الطرف المعتدي كما يعلم الجميع وأنه المحاصر والمتحكم في المنافذ والثروات وفي القرار السياسي وفي كل شيء كما أوضح السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي "يحفظه الله" في خطابه أول أمس.

وأضاف "من أراد أن يكون له دور إيجابي ومساعي حميدة في هذا الجانب عليه أن يعي هذه الحقيقة وبالنسبة لمرتزقة السعودية وخونة البلد الذين باعوا ضمائرهم للسعودي فيمكن أن يكونوا خلف السعودية في أي تفاهمات أو نقاشات حول جميع المواضيع".