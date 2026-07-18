أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73269

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73269ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و269 شهيدا، و173 ألفا و811 مصابا.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، عن استقبال مستشفيات القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 19 شهيدا بينهم شهيد متأثرا بجروحه، وشهيدان جرى انتشال جثمانيهما، و60 مصابا، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الشهداء الذين ارتقوا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1144، والإصابات إلى 3703، فيما جرى انتشال 802 جثمان.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.