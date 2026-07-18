أخبار اليمن : فلكي يمني يحذّر من أسبوع "عاصف"

فلكي يمني يحذّر من أسبوع "عاصف"حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي، المواطنين من عاصفة جوية جديدة في اليمن مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول وحبات البَرَد.

وتوقع الفلكي الشوافي "توسع تدريجي للأمطار متفاوتة الشدة بدءا من اليوم، مصحوبة بحبات البَرَد على بعض المناطق وخصوصاً من الأربعاء إلى الجمعة، على أن يكون الهطول المتوقع على نطاق واسع".

وأوضح الشوافي أن "يغطي الهطول المتوقع معظم مناطق المرتفعات والأحواض الجبلية، ويشمل مناطق واسعة من الهضاب الداخلية التي لم تشملها الأمطار الأسابيع الماضية".

وأشار إلى أن "توقعات هطول الأمطار تشمل بعض المناطق الساحلية والصحاري الداخلية".

ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وحبات البَرَد، وكذا متابعة نشرات الطقس.