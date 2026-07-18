فلكي يمني يحذّر من أسبوع "عاصف"
حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي، المواطنين من عاصفة جوية جديدة في اليمن مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول وحبات البَرَد.
وتوقع الفلكي الشوافي "توسع تدريجي للأمطار متفاوتة الشدة بدءا من اليوم، مصحوبة بحبات البَرَد على بعض المناطق وخصوصاً من الأربعاء إلى الجمعة، على أن يكون الهطول المتوقع على نطاق واسع".
وأوضح الشوافي أن "يغطي الهطول المتوقع معظم مناطق المرتفعات والأحواض الجبلية، ويشمل مناطق واسعة من الهضاب الداخلية التي لم تشملها الأمطار الأسابيع الماضية".
وأشار إلى أن "توقعات هطول الأمطار تشمل بعض المناطق الساحلية والصحاري الداخلية".
ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وحبات البَرَد، وكذا متابعة نشرات الطقس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : فلكي يمني يحذّر من أسبوع "عاصف" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.