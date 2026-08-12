فيزا كندا للمصريين: الشروط والأوراق والرسوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:04 صباحاً - تعد فيزا كندا للمصريين من أبرز التأشيرات التي يبحث عنها الراغبون في السفر إلى كندا للسياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء، وتختلف متطلبات التأشيرة بحسب الغرض من السفر، لكن تأشيرة الزيارة تعد الخيار الأساسي لمن يخططون للإقامة المؤقتة في كندا.

ما هي فيزا كندا للمصريين؟

تأشيرة الزيارة الكندية، أو Visitor Visa / Temporary Resident Visa (TRV)، هي وثيقة توضع داخل جواز السفر وتسمح لحاملها بالسفر إلى كندا وطلب الدخول إليها بصفته زائرًا، ولا تعني الموافقة على التأشيرة ضمان الدخول النهائي، إذ يتخذ موظف خدمات الحدود القرار عند الوصول إلى كندا،وتستخدم تأشيرة الزيارة لأغراض متعددة، من بينها السياحة، زيارة الأهل والأصدقاء، وبعض زيارات الأعمال والزيارات لأسباب إنسانية.

شروط فيزا كندا للمصريين

تحدد السلطات الكندية مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة الزيارة، ويجب على المتقدم إثبات قدرته على الالتزام بالغرض المؤقت من الرحلة.

ومن أبرز الشروط:

امتلاك جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر صالحة.

التمتع بحالة صحية مناسبة.

عدم وجود سوابق جنائية أو مخالفات هجرة تمنع الدخول إلى كندا.

إثبات وجود روابط قوية بمصر، مثل العمل أو الدراسة أو الممتلكات أو الأسرة.

إقناع موظف الهجرة بأن المتقدم سيغادر كندا في نهاية الزيارة.

إثبات امتلاك أموال كافية لتغطية تكاليف الإقامة والرحلة والعودة.

تقديم أي مستندات إضافية تطلبها السلطات، مثل الفحص الطبي أو خطاب الدعوة عند انطباق الحالة.

ولا تحدد الحكومة الكندية مبلغًا واحدًا ثابتًا يجب أن يكون موجودًا في الحساب البنكي لكل المتقدمين، إذ تختلف القدرة المالية المطلوبة حسب مدة الرحلة، ومكان الإقامة، وما إذا كان المسافر سيقيم في فندق أو لدى أقارب وأصدقاء.

الأوراق المطلوبة لفيزا كندا للمصريين

تختلف قائمة المستندات بحسب ظروف كل متقدم، كما يتم إنشاء قائمة مستندات مخصصة عند التقديم الإلكتروني. ومن أهم الأوراق التي يمكن أن تدعم طلب تأشيرة الزيارة:

جواز السفر

يجب تقديم جواز السفر الساري والصفحات التي تحتوي على البيانات الشخصية والتأشيرات والأختام المهمة، وفقًا للتعليمات الخاصة بالطلب.

إثبات القدرة المالية

يعد إثبات القدرة على تحمل تكاليف الرحلة من العناصر المهمة في ملف التأشيرة، ويمكن تقديم المستندات البنكية والمالية التي توضح الوضع المالي للمتقدم ومصدر دخله،ومن الأفضل أن تكون حركة الحساب متسقة مع الدخل والوظيفة المعلنة، لأن وجود مبالغ كبيرة غير مبررة قبل التقديم قد يحتاج إلى تفسير.

خطاب من جهة العمل

بالنسبة للموظفين، يمكن تقديم خطاب حديث من جهة العمل يوضح الوظيفة والدخل ومدة العمل والإجازة الممنوحة وموعد العودة إلى الوظيفة،أما أصحاب الأعمال، فيمكن دعم الطلب بمستندات النشاط التجاري والسجل التجاري والمستندات المالية المناسبة.

إثبات الدراسة

إذا كان المتقدم طالبًا، يمكن تقديم شهادة قيد أو ما يثبت استمرار الدراسة، إلى جانب ما يوضح موعد العودة لاستكمال الدراسة.

خطاب الدعوة

في حالة زيارة أحد الأقارب أو الأصدقاء المقيمين في كندا، يمكن تقديم خطاب دعوة يوضح بيانات الشخص الداعي وعلاقته بالمتقدم وسبب الزيارة ومدة الإقامة،وتوضح الحكومة الكندية أن خطاب الدعوة قد يكون من المستندات المطلوبة بحسب ظروف الزيارة، لذلك ينبغي مراجعة القائمة الخاصة بالحالة قبل إرسال الطلب.

خطة الرحلة

يفضل توضيح الهدف من السفر والمدة المتوقعة للإقامة والأماكن التي ينوي المتقدم زيارتها، بما يساعد على تقديم صورة واضحة عن الغرض المؤقت من الرحلة.

مستندات المصريين المتقدمين من مصر

توجد تعليمات ومستندات مخصصة لبعض المتقدمين من مصر ضمن قوائم طلبات التأشيرات المؤقتة، وتشير قائمة التحقق الخاصة بمصر والسودان وغزة إلى ضرورة تقديم مستندات محددة، ومنها جواز السفر والصور وفق المواصفات المطلوبة، مع ترجمة المستندات غير المكتوبة بالإنجليزية أو الفرنسية،كما أن عدم تقديم المستندات المطلوبة قد يؤدي إلى تأخير معالجة الطلب أو رفضه، ولذلك من المهم مراجعة قائمة المستندات التي تظهر للمتقدم أثناء عملية التقديم.

ترجمة المستندات

إذا كانت المستندات المقدمة باللغة العربية، فيجب الانتباه إلى متطلبات الترجمة إلى الإنجليزية أو الفرنسية وفق تعليمات الهجرة الكندية،وتشير قائمة التحقق الخاصة بمقدمي الطلبات من مصر إلى أن المستندات غير المكتوبة بالإنجليزية أو الفرنسية يجب أن تكون مصحوبة بترجمة معتمدة وفق المتطلبات المحددة.

رسوم فيزا كندا للمصريين

تبدأ رسوم تأشيرة الزيارة الكندية من 100 دولار كندي، وفق المعلومات الرسمية الحالية لوزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية،وقد تضاف رسوم البصمات الحيوية، إذا كانت مطلوبة للمتقدم، إلى تكلفة الطلب،كما يمكن أن يتحمل المتقدم تكاليف إضافية في بعض الحالات، مثل الفحص الطبي أو استخراج شهادة الشرطة إذا طلبتها السلطات،لذلك من الأفضل التأكد من الرسوم المستحقة وقت تقديم الطلب وعدم الاعتماد على أسعار قديمة منشورة على مواقع غير رسمية.

طريقة التقديم على فيزا كندا

يمكن لمعظم الراغبين في الحصول على تأشيرة زيارة كندا التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة الهجرة الكندية.

وتتمثل الخطوات الأساسية في:

الدخول إلى منصة التقديم الرسمية. الإجابة عن الأسئلة الخاصة بغرض السفر والأهلية. إنشاء الحساب أو الدخول إلى الحساب المناسب. استكمال نموذج طلب تأشيرة الزيارة. تحميل المستندات المطلوبة. دفع رسوم التأشيرة والرسوم الأخرى المطلوبة. تقديم الطلب إلكترونيًا. انتظار تعليمات البصمات الحيوية إذا كانت مطلوبة. متابعة الطلب من خلال الحساب. تقديم جواز السفر عند طلبه في حال الموافقة على التأشيرة.

وتوضح الحكومة الكندية أن المتقدم عبر IRCC Portal يحصل على قائمة بالمستندات المطلوبة بعد الإجابة عن الأسئلة واستكمال بيانات الطلب.

البصمات الحيوية لفيزا كندا

قد يحتاج المتقدم إلى تقديم البيانات الحيوية "Biometrics" ضمن إجراءات طلب التأشيرة. وتوضح الحكومة الكندية أن مدة معالجة الطلب المعروضة لا تشمل الوقت اللازم لإعطاء البيانات الحيوية إذا كانت مطلوبة،ويجب الالتزام بالتعليمات الواردة في رسالة طلب البصمات وإتمام الإجراء في الموعد والمكان المحددين.

مدة معالجة فيزا كندا للمصريين

تختلف مدة معالجة فيزا كندا للمصريين من حالة إلى أخرى، ولا توجد مدة ثابتة يمكن ضمانها لكل الطلبات،وتوضح وزارة الهجرة الكندية أن مدة المعالجة تختلف بحسب نوع الطلب، ومدى اكتماله، وسهولة التحقق من المعلومات، وسرعة استجابة المتقدم لأي طلبات إضافية، إلى جانب عوامل أخرى، كما يتم تحديث مدد المعالجة بصورة دورية.

وتشير كندا إلى أن معظم طلبات تأشيرات الزيارة تتم معالجتها خلال بضعة أسابيع أو أقل، لكن المدة الفعلية تعتمد على مكتب التأشيرات والاحتياجات الإضافية الخاصة بكل ملف،لذلك يجب على المتقدم مراجعة أداة Check processing times الرسمية قبل التقديم لمعرفة أحدث تقدير متاح للطلبات المقدمة من مصر.

كم مدة الإقامة في كندا؟

الحصول على تأشيرة الزيارة لا يعني بالضرورة تحديد مدة إقامة واحدة لجميع المسافرين،وبشكل عام، يمكن لمعظم الزائرين الإقامة في كندا لمدة تصل إلى 6 أشهر، لكن موظف خدمات الحدود يستطيع تحديد مدة أقصر أو أطول بحسب ظروف الزيارة. وإذا لم يتم وضع تاريخ محدد للمغادرة، يمكن أن تكون الإقامة حتى 6 أشهر من تاريخ الدخول أو حتى انتهاء جواز السفر، أيهما يأتي أولًا.

أسباب رفض فيزا كندا

من أبرز النقاط التي قد تؤثر على قرار التأشيرة عدم اقتناع موظف الهجرة بأن المتقدم سيغادر كندا في نهاية الزيارة، أو عدم كفاية الأدلة المتعلقة بالقدرة المالية أو الغرض من الرحلة،كما قد تؤثر المعلومات غير المتسقة أو المستندات غير الكاملة على الطلب، وتؤكد السلطات الكندية أهمية تقديم معلومات صحيحة، لأن تقديم معلومات كاذبة أو مستندات مزورة قد يؤدي إلى رفض الطلب.

نصائح قبل التقديم على فيزا كندا

لرفع جودة ملف فيزا كندا للمصريين، يجب أن تكون جميع المعلومات متوافقة، بداية من بيانات الوظيفة والدخل وحتى خطة السفر والحساب البنكي،ومن المهم أيضًا توضيح سبب الزيارة ومدتها، وتقديم ما يثبت الارتباط بمصر، مثل العمل أو الدراسة أو الأسرة أو الممتلكات، مع تجنب حجز ترتيبات سفر غير قابلة للاسترداد قبل صدور القرار.

كما تنصح السلطات الكندية بمراجعة متطلبات التأشيرة الحالية قبل التقديم، لأن القواعد والمستندات والرسوم ومدد المعالجة يمكن أن تتغير بمرور الوقت.