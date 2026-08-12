فيزا رومانيا للمصريين: الشروط والأوراق والرسوم وطريقة التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:04 صباحاً - إذا كنت تخطط للسفر من مصر إلى رومانيا، فمن المهم معرفة نوع التأشيرة المناسبة، والمستندات المطلوبة، والرسوم، وخطوات التقديم قبل بدء الإجراءات، ويحتاج المواطنون المصريون إلى تأشيرة لدخول رومانيا وفقًا للقواعد الحالية الخاصة بدخول مواطني الدول التي تتطلب تأشيرة إلى منطقة شنغن.

هل يحتاج المصريون إلى فيزا رومانيا؟

نعم، يحتاج حامل جواز السفر المصري العادي إلى الحصول على تأشيرة لدخول رومانيا، بحسب الغرض من الرحلة ومدة الإقامة،وتتيح بوابة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية الرومانية معرفة ما إذا كانت التأشيرة مطلوبة وفقًا للجنسية ونوع جواز السفر والغرض من السفر.

وتنقسم التأشيرات بشكل عام إلى تأشيرات قصيرة الإقامة من نوع C، وتأشيرات طويلة الإقامة من نوع D، ويختلف نوع التأشيرة والمستندات المطلوبة حسب سبب السفر، سواء كان للسياحة أو الزيارة أو العمل أو الدراسة أو أغراض أخرى.

فيزا رومانيا السياحية للمصريين

تُعد تأشيرة الإقامة القصيرة من النوع C هي الخيار المرتبط بالرحلات السياحية والإقامات القصيرة، وتخضع الموافقة على الطلب لفحص الغرض من الرحلة والمستندات المقدمة ومدى قدرة المتقدم على إثبات خطته للعودة،ومن المهم تجهيز ملف متكامل يوضح سبب السفر، ومكان الإقامة، ومدة الرحلة، والقدرة المالية على تحمل تكاليف الإقامة والتنقل والعودة إلى مصر.

الأوراق المطلوبة لفيزا رومانيا

تختلف المستندات وفقًا لنوع التأشيرة والغرض من السفر، لذلك يجب الرجوع إلى متطلبات الحالة المحددة من خلال بوابة التأشيرات الرسمية، وبشكل عام، يتعين على المتقدم تجهيز مستند سفر صالح، واستمارة طلب التأشيرة، والمستندات التي تثبت الغرض من الرحلة، إلى جانب المستندات المالية والتأمينية وغيرها بحسب نوع الطلب.

ويشترط لدخول منطقة شنغن أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن 3 أشهر بعد التاريخ المقرر لمغادرة دول المنطقة، وأن يكون قد صدر خلال السنوات العشر السابقة،كما يجب إثبات الغرض وشروط الإقامة وتوافر الموارد المالية الكافية للإقامة والعودة.

ومن المستندات التي قد تدخل ضمن ملف طلب التأشيرة، بحسب الحالة:

جواز سفر ساري وصور منه.

استمارة طلب التأشيرة مكتملة البيانات.

صور شخصية وفق المواصفات المطلوبة.

مستندات توضح سبب السفر.

حجز أو إثبات مكان الإقامة.

ما يثبت القدرة المالية على تحمل تكاليف الرحلة.

مستندات تتعلق بخطة السفر والتنقل.

وثيقة تأمين سفر عند طلبها.

مستندات العمل أو الدراسة أو الحالة الاجتماعية بحسب وضع المتقدم.

ويجب تقديم المستندات المطلوبة في الأصل والصورة عند إيداع الملف وفق تعليمات الجهة القنصلية المختصة.

رسوم فيزا رومانيا 2026

وفقًا لوزارة الخارجية الرومانية، تبلغ رسوم التأشيرة الموحدة من النوع C حاليًا 90 يورو، بينما تبلغ الرسوم للأطفال من عمر 6 إلى أقل من 12 عامًا 45 يورو، أما تأشيرة الإقامة الطويلة من النوع D فتبلغ رسومها 300 يورو وفق المعلومات المنشورة حاليًا على بوابة التأشيرات الرومانية.

وقد توجد حالات إعفاء من الرسوم، ومنها بعض أفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، وفق شروط محددة. وتوضح السلطات الرومانية أن هذه الفئة يمكن أن تستفيد من إجراءات مجانية ومُعجلة عند استيفاء الشروط المطلوبة.

خطوات التقديم على فيزا رومانيا

تبدأ إجراءات الحصول على التأشيرة من خلال بوابة e-Viza التابعة لوزارة الخارجية الرومانية، حيث يمكن للمتقدم التعرف على نوع التأشيرة المناسب والبدء في إنشاء طلبه إلكترونيًا.

وتتمثل الخطوات الأساسية في:

1. تحديد نوع التأشيرة

يجب أولًا تحديد الغرض من السفر، مثل السياحة أو الزيارة أو الدراسة أو العمل، لأن نوع التأشيرة والمستندات المطلوبة يختلفان حسب الغرض.

2. إنشاء طلب إلكتروني

يتم بدء ملف طلب التأشيرة عبر بوابة e-Viza، ويتطلب ذلك إدخال بريد إلكتروني صالح والموافقة على شروط الاستخدام ومعالجة البيانات الشخصية.

3. تحميل المستندات المطلوبة

يُرفق المتقدم المستندات التي تثبت الغرض من الرحلة وتدعم طلب التأشيرة، مع التأكد من وضوح البيانات وتطابقها مع المعلومات الموجودة في نموذج الطلب.

4. حجز موعد

بعد تجهيز الطلب، يمكن تحديد موعد لتقديم المستندات لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الرومانية المختصة، وفق المواعيد المتاحة.

5. تقديم الملف شخصيًا

يتعين على المتقدم الحضور في الموعد المحدد لتقديم ملف التأشيرة، وتوقيع الطلب أمام الموظف القنصلي وسداد الرسوم المطلوبة.

شروط السفر إلى رومانيا بعد الحصول على التأشيرة

الحصول على التأشيرة لا يعني بالضرورة ضمان الدخول عند الوصول، إذ يمكن أن يخضع المسافر لفحوصات عند الحدود للتأكد من توافر شروط الدخول،وتنص السلطات الرومانية على ضرورة قدرة المسافر على إثبات الغرض من الإقامة ومدتها، وتوافر الموارد المالية اللازمة، مع الالتزام بصلاحية التأشيرة والمدة المسموح بها للإقامة.

كما يجب الاحتفاظ بنسخ من المستندات التي تم تقديمها عند طلب التأشيرة، مثل إثبات الإقامة وتأكيدات السفر وغيرها من المستندات التي تثبت سبب الرحلة، تحسبًا لطلبها عند الحدود.

انتبه لمدة الإقامة المسموح بها

يجب على المسافر الالتزام بالمدة المحددة في التأشيرة وعدم تجاوز فترة الإقامة المسموح بها. وتشير السلطات الرومانية إلى أن قواعد منطقة شنغن تتضمن حدًا أقصى للإقامة يبلغ 90 يومًا خلال أي فترة من 180 يومًا بالنسبة للإقامات القصيرة، مع مراعاة المدة والصلاحية المدونتين على التأشيرة.

كما يجب الانتباه إلى أن صلاحية التأشيرة وعدد مرات الدخول والمدة المسموح بها للإقامة أمور مختلفة، لذلك ينبغي قراءة بيانات التأشيرة بعناية قبل السفر.

نصائح قبل تقديم طلب فيزا رومانيا

يفضل تجهيز ملف التأشيرة مبكرًا وعدم الاعتماد على حجز الرحلة وحده لإثبات جدية السفر. كما ينبغي أن تكون البيانات الموجودة في جميع المستندات متناسقة، وأن يكون الغرض من الرحلة واضحًا ومحددًا،ومن المهم أيضًا عدم تقديم مستندات غير صحيحة أو معلومات غير دقيقة، لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على الطلب،ويُفضل الاعتماد على بوابة وزارة الخارجية الرومانية لمعرفة المتطلبات الخاصة بحالتك.

بدلًا من الاعتماد على قوائم عامة قد لا تكون مناسبة لكل نوع من التأشيرات تختلف متطلبات فيزا رومانيا حسب الغرض من السفر والظروف الشخصية للمتقدم، لذلك يُنصح بمراجعة بوابة e-Viza الرسمية قبل تقديم الطلب للتأكد من أحدث المستندات والرسوم والإجراءات.