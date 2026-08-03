زلزال اليوم في مصر بقوة 5.9 ريختر.. القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 09:56 صباحاً - تصدر الزلزال محركات البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026، بعدما شعر به ملايين المواطنين في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل الهزة وموقعها.

هزة أرضية بقوة 5.9 ريختر يشعر بها سكان القاهرة والمحافظات

وأظهرت البيانات الأولية أن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، فيما وقع مركزه في شرق البحر المتوسط، وهو ما تسبب في شعور سكان عدة دول بالهزة، من بينها مصر واليونان وتركيا.

زلزال اليوم في مصر.. ماذا حدث؟

شعر سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية بهزة أرضية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، حيث أفاد مواطنون بإحساسهم باهتزازات استمرت لثوانٍ، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن تفاصيل الزلزال عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الهزة نتجت عن زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، بينما يقع مركزه في منطقة شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تُسجل نشاطًا زلزاليًا بين الحين والآخر.

لماذا شعر المصريون بالزلزال رغم وقوعه خارج البلاد؟

يرجع شعور المواطنين بالهزة إلى قوة الزلزال وموقعه الجغرافي، إذ يمكن للموجات الزلزالية أن تمتد إلى مسافات بعيدة، خاصة في حال وقوع الزلزال داخل البحر أو بالقرب من السواحل.

وأشارت البيانات الأولية إلى أن تأثير الزلزال لم يقتصر على مصر، بل امتد أيضًا إلى اليونان وتركيا، نتيجة وقوعه في شرق البحر المتوسط.

هل تسبب الزلزال في خسائر داخل مصر؟

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تعلن الجهات الرسمية عن تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية داخل مصر، بينما تواصل الجهات المختصة أعمال الرصد والمتابعة للتأكد من تطورات الموقف.

وينصح الخبراء بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن قوة الزلزال أو أي هزات ارتدادية محتملة، ويستمر تحديث هذا الخبر فور صدور أي بيانات جديدة حول الزلزال أو آثاره داخل مصر.