طريقة عمل فاهيتا الخضروات بالخلطة المكسيكية في المنزل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 02:40 مساءً - تُعد فاهيتا الخضروات من أشهر الأطباق المكسيكية التي انتشرت حول العالم بفضل مذاقها الغني وسهولة تحضيرها، كما أنها من الوجبات الصحية التي تناسب النباتيين ومتّبعي الأنظمة الغذائية المتوازنة، لاحتوائها على تشكيلة متنوعة من الخضروات الطازجة الغنية بالألياف والفيتامينات.

وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل فاهيتا الخضروات في البيت بمذاق يشبه المطاعم، فإليكِ المقادير وخطوات التحضير بالتفصيل.

مكونات فاهيتا الخضروات

لتحضير الوصفة ستحتاجين إلى:

3 ثمرات فلفل ألوان (أحمر، أصفر، أخضر) مقطعة شرائح طولية.

ثمرة بصل كبيرة مقطعة شرائح.

كوب من المشروم الطازج المقطع.

ثمرة كوسة مقطعة شرائح رفيعة.

كوب ذرة حلوة (اختياري).

2 فص ثوم مهروس.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

عصير ثمرة ليمون.

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة بعد إزالة البذور.

خبز التورتيلا أو خبز الفاهيتا للتقديم.

خلطة التوابل المكسيكية

تعتمد النكهة الأصلية للفاهيتا على مزيج من التوابل، ويشمل:

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا، ويفضل المدخنة.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود حسب المذاق.

طريقة تحضير فاهيتا الخضروات

ابدئي بخلط جميع التوابل في وعاء صغير حتى تمتزج جيدًا، ثم اتركيها جانبًا.

سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار مرتفعة، ثم أضيفي الثوم المهروس والبصل، وقلبيهما لمدة دقيقة حتى يذبلا قليلًا دون أن يفقدا قرمشتهما.

أضيفي المشروم والكوسة والفلفل الملون والذرة، مع الاستمرار في التقليب لمدة تتراوح بين 5 و7 دقائق على نار عالية، مع الحرص على عدم تغطية المقلاة حتى تحافظ الخضروات على لونها الزاهي وقوامها المقرمش.

بعد ذلك، أضيفي خليط التوابل إلى الخضروات وقلبي المكونات جيدًا حتى تتوزع النكهات بالتساوي.

ارفعي المقلاة من على النار، ثم أضيفي مكعبات الطماطم وعصير الليمون، وقلبي المزيج برفق ليصبح جاهزًا للتقديم.

أفضل طريقة لتقديم فاهيتا الخضروات

سخني خبز التورتيلا أو خبز الفاهيتا لبضع ثوانٍ على مقلاة ساخنة، ثم ضعي كمية مناسبة من خليط الخضروات داخله.

وللحصول على مذاق أكثر غنى، يمكن إضافة القليل من جبن الشيدر أو الموزاريلا المبشورة، ثم لف الخبز وتقديمه ساخنًا مع البطاطس الودجز أو السلطة الخضراء، كما يمكن تقديمه مع صوص الجواكامولي أو الزبادي بالثوم.

القيمة الغذائية لفاهيتا الخضروات

تتميز فاهيتا الخضروات بأنها وجبة متوازنة تجمع بين الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الفلفل والكوسة والمشروم، كما تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بالفاهيتا التقليدية، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في الحفاظ على وزن صحي أو اتباع نظام غذائي متوازن.