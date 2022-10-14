وكالة أمريكية تقدم 60 مليون دولار لليونيسيف لتوفير شبكة أمان اجتماعى بتونس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الخميس، عن تقديم منحة بقيمة 60 مليون دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتوفير شبكة أمان اجتماعى لتقديم دعم مباشر للأسر التونسية التى تواجه نقصا فى الغذاء وارتفاعا فى أسعار الوقود والغذاء وانعدام اليقين الاقتصادى بشكل متزايد.





ووفقا للموقع الرسمى للوكالة الأمريكية للتنمية فإن الأسواق التونسية تعانى فى الأساس من نقص فى السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت بارتفاع جنونى فى أسعار القمح والنفط، مما يعرض استقرار بعض الأسر التونسية للخطر. وتابعت أن هذه المنحة تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب التونسى وتحسين أوضاعه الاقتصادية المعيشية. وأوضحت أن هذه المبالغ تساعد فى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للتخفيف من انعدام الأمن الغذائى ودعم التونسيين فى الوقت الذى يسعون فيه نحو مستقبل أكثر أمانا. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تبقى أيضا على شراكتها طويلة الأمد مع الشعب التونسى من خلال مجموعة واسعة من المبادرات التى تدعم المجتمع المدنى والقطاع الخاص فيما يحاول التونسيون تعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل اقتصادى مزدهر يشمل التونسيين كافة.

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