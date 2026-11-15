بن سبعيني ينقذ الجزائر من فخ توغو

بن سبعيني ينقذ الجزائر من فخ توغوسجل رامي بن سبعيني هدفاً قرب النهاية ليقود منتخب الجزائر للفوز 1 – صفر، على ضيفه توغو، وتوسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في المجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ76 بضربة رأس من مسافة قريبة لعبها بن سبعيني، مستغلاً تمريرة عرضية من أنيس حاج موسى.

وبعدما حصد انتصاره الثاني في ثلاث جولات، ارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام زامبيا، فيما تجمد رصيد توغو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة أمام بوروندي متذيلة الترتيب.

وفي بقية مباريات الجولة، تعادل منتخب أوغندا مع ضيفه منتخب بوتسوانا بهدف لمثله، ورفع منتخب أوغندا رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بفارق نقطة واحدة أمام ليبيا، فيما وصل رصيد بوتسوانا إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب تونس الترتيب برصيد نقطتين.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب أنغولا فوزا على ضيفه جنوب السودان بهدفين دون رد، سجلهما شيكو بانزا وزيتو لوفوميو في الدقائق الاخيرة من المباراة، رغم إكمال جنوب السودان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد جيريجا أتينديلي في الدقيقة 48.

ورفع منتخب أنغولا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، متساويا مع منتخب مصر المتصدر بفارق الأهداف، فيما بقي منتخب جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.