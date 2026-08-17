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لانس يتوّج بكأس السوبر الفرنسي

تُوّج فريق لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على باريس سان جيرمان بهدف دون رد يوم الأحد. لانس يتوّج بكأس السوبر الفرنسيتُوّج فريق لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على باريس سان جيرمان بهدف دون رد يوم الأحد. سجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، ليقود لانس إلى حصد اللقب على حساب بطل فرنسا. ولعب لانس بعشرة لاعبين لمدة 50 دقيقة، لكنه أظهر تماسكاً كبيراً، وتفوق على بطل أوروبا. وهذه المرة الأولى في التاريخ التي يحقق لانس فيها لقب بطل كأس السوبر الفرنسية.

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