الأهلي يحسم الجدل حول إمام عاشور.. لا عروض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 02:12 مساءً - حسم مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن مستقبل لاعب الوسط إمام عاشور، مؤكدًا عدم صحة الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات رسمية من نادي فياريال الإسباني أو أي نادٍ آخر في الدوري الإسباني للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يحسم الجدل حول إمام عاشور

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لم تتلق أي مخاطبات رسمية أو حتى استفسارات مباشرة من أي نادٍ أوروبي بشأن ضم إمام عاشور، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معلومات رسمية.

تركيز كامل على معسكر إسبانيا

ويواصل إمام عاشور استعداداته بشكل طبيعي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في معسكر الإعداد للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يسعى لتجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات.

وأكد المصدر أن اللاعب يركز بشكل كامل على فترة الإعداد، ولا يشغل باله بما يتم تداوله بشأن العروض الخارجية، في ظل ارتباطه بمشروع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

تجديد عقد إمام عاشور أولوية داخل الأهلي

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تضع ملف تجديد عقد إمام عاشور ضمن أولوياتها خلال الفترة الحالية، نظرًا لأهميته الكبيرة داخل الفريق ودوره المؤثر في خط الوسط.

وأضاف أن النادي يقدر الإمكانات الفنية التي يمتلكها اللاعب، إلا أن المفاوضات الخاصة بالتجديد ستتم وفق اللوائح والسياسات المالية المعمول بها داخل القلعة الحمراء، دون استثناءات أو تجاوز لسقف التعاقدات المحدد للاعبي الفئة الأولى.

سياسة مالية ثابتة

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي حريصة على الحفاظ على الاستقرار داخل غرفة الملابس، من خلال تطبيق مبدأ المساواة بين جميع اللاعبين، مؤكدًا أن أي اتفاق جديد مع إمام عاشور سيكون متوافقًا مع النظام المالي الذي وضعه النادي.

كما أوضح أن الحديث عن عروض احتراف خارجية لا يمثل أولوية في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم وصول أي عرض رسمي، وهو ما يجعل تركيز الإدارة منصبًا على إنهاء ملف التجديد وضمان استمرار اللاعب مع الفريق.

الأهلي يغلق باب الشائعات

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن كل ما يتردد بشأن انتقال إمام عاشور إلى الدوري الإسباني لا يتجاوز كونه اجتهادات إعلامية، مشددًا على أن الموقف الرسمي واضح، وهو عدم وجود أي عروض على طاولة النادي، مع استمرار العمل لحسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة.