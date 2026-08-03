عزلة إنفانتينو تشتد.. محاولات لطلب دعم ترامب وسحب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 10:48 مساءً - شهدت الكواليس الرياضية تقارير صحفية نشرتها صحيفة "نيويورك بوست"، كشفت عن سعي جياني إنفانتينو للاستعانة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساندته في مواجهة موجة التشكيك التي طالته وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الفيفا حاول إجراء عدة اتصالات هاتفية بترامب دون جدوى، مما زاد من شعوره بالتهميش والعزلة في أعقاب الانتقادات الحادة التي تلت إلغاء المبادرة التجارية والاستثمارية للاتحاد.

معارضة قارية وسحب ثقة متسارع

على المستوى الإداري والاتحادي، اتسعت رقعة المعارضة ضد إنفانتينو بشكل ملحوظ؛ إذ سارعت اتحادات كروية مثل صربيا والسويد لاتخاذ خطوات مماثلة للاتحاد الويلزي عبر سحب تأييدها لإعادة انتخابه لولاية جديدة.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) فقدان الثقة في الإدارة الحالية للمؤسسة الكروية العليا.

تدابير تحفظية وتحول في مشهد انتخابات 2027

وفي خطوة تعكس التوتر القائم، أصدر "اليويفا" توجيهات رسمية بحفظ كافة الوثائق والمراسلات الإلكترونية ذات الصلة بالأزمة، لتسهيل إجراء أي مراجعات أو تحقيقات مستقبلية.

وبينما كان ترشح إنفانتينو لولاية رابعة يُعد أمراً محسوماً، يرى خبراء أن حجم الرفض الحالي قد يُعقّد موقفه ويفتح باب المفاجآت خلال اجتماع الجمعية العمومية المرتقب عقدها في المغرب خلال مارس المقبل.