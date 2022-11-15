انت الان تتابع خبر سعر ديكانست اس ار.. أقوى علاج للقضاء على نزلات البرد الحادة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يأتي ديكانست اس ار من ضمن العلاجات الطبية و المشهورة في القضاء على الانفلونزا ونزلات البرد والاحتقان وحالات الحساسية، وهو متوفر في جميع الصيدليات في مصر، ومع دخول فصل الشتاء يبحث الجميع الآن عن سعر سعر ديكانست اس ار، وفي هذا المقال سوف نتعرف على السعر الخاص به.

استعمالات دواء ديكانست اس ار