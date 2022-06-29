انت الان تتابع خبر الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022.. اعرفوا ولادكم اتقبلوا ولا لا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقب العديد من أولياء الأمور الذين سجلوا لابنائهم طلب للتقديم في مرحلى رياض الأطفال بكل المدارس الرسمية والرسمية المتميزة على مؤشر بحث “جوجل”، عن طريقة معرفة نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2022/2023، وهذا بعد غلق باب التقديم للعام الدراسي الجديد يوم الخميس القادم، وطبقاً موفغإلى المواعيد التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة التربية والتعليم.

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022/2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن آخر موعد للتقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023 يوم 30 يونيو عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، ويستطيع جميع أولياء الامور الذين سجلوا طلب التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات، والاستعلام عن النتيجة يوم 1 يوليو إلى نهاية الشهر.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد للتقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023 يوم 30 يونيو، على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات من هنا، وهذا الرابط يوفر الراحة للجميع.

ويستطيع جميع أولياء الامور الذين سجلوا طلب للتقديم داخل مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي 2022/2023 في المحافظات، والاستعلام عن نتيجة القبول يكون عبر موقع الوزارة بدءاً من يوم 1 يوليو إلى نهاية الشهر الجديد، وذلك لأنها من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور حالياً.