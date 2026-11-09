ضبط (104) آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بمختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (104292) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والمواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص (1094) سائقًا، وتبين إيجابية (45) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (452) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، وعدم توافر اشتراطات الأمن والمتانة.

كما جرى فحص (152) سائقًا، وتبين إيجابية (5) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (10) محكوم عليهم بإجمالي (13) حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.