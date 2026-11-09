وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير المنشآت

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارة الوزير لمحافظة قنا، ضمن جولته التفقدية بمحافظات جنوب الصعيد.

وعقد الوزير والمحافظ لقاء تناول أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة قنا، في ضوء العمل على تطوير المنشات الشبابية والرياضية، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية.

وعقب اللقاء، انضم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى الاجتماع، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة، ومناقشة سبل دعم المنشات وتطوير الخدمات والأنشطة المقدمة لأبناء قنا.

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التنسيق المستمر مع المحافظة والأجهزة التنفيذية، ومتابعة احتياجات المنشات على أرض الواقع، بما يدعم خطط التطوير ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للشباب.

كما أشار الوزير إلى أهمية التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاستماع إلى مطالب واحتياجات أبناء دوائرهم في قطاعي الشباب والرياضة، بما يسهم في تحديد أولويات التطوير، والعمل على دعم مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

ومن جانبه، رحّب اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته للمحافظة، مثمنًا حرصه على زيارة قنا والوقوف بنفسه على المشروعات والملفات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة، ومناقشة سبل تطويرها بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة.

وأكد محافظ قنا أهمية الزيارة في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، وبحث عدد من المشروعات والمقترحات الشبابية والرياضية، والعمل على وضع رؤى وحلول عملية تسهم في تطوير المنشآت الرياضية ومراكز الشباب، وتوسيع نطاق الخدمات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع العمل بالمشروعات المستهدفة، وتعزيز الاستثمار في طاقات الشباب، وتوفير المزيد من الفرص لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية