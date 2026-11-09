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ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه

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ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من (4 ملايين جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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