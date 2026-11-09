بناء على توجيهات حزب الجبهة الوطنية.. رئيس "صحة النواب" يزور مصابي "قطار العياط" بالمستشفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - بناء على توجيهات حزب الجبهة الوطنية، توجه الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عقب تفقده موقع حادث قطار العياط، إلى المستشفى لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة.

وحرص "باشا" خلال جولته بالمستشفى على المرور على أسرة المصابين والتحدث معهم ومع ذويهم للوقوف على كافة احتياجاتهم، مشدداً في حديثه مع الأطباء والفرق الطبية على ضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية العلاجية والجراحية، واستدعاء الاستشاريين في تخصصات العظام والجراحة العامة والأوعية الدموية للحالات التي تتطلب ذلك.

وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، عقب اجتماعه بإدارة المستشفى، على توفر كافة المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ ورصيد فصائل الدم ومشتقاتها، توفيراً للتكليفات الرئاسية المباشرة.

وأعرب عن خالص التعازي لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ومؤكداً استمرار متابعة غرفة عمليات اللجنة للمواقف الصحية للمصابين لحين تعافيهم وخروجهم جميعاً بسلام.